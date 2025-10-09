Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité !

Au programme :
A partir de 10h30 : Exposition sur 80 ans de solidarité – Vernissage à 11h30.
12h30 : Apéritif de la solidarité
A partir de 14h30 : Animations musicales pour petits et grands avec « DES BALLES, TON CIRQUE » + animations musicales pour les enfants avec Jacou Lélé
20h00 : Concert des 80 ans avec en 1ère partie DELACROIX suivie de la deuxième partie avec l’ensemble THEO DIDIER et le Roulotte Orchestra (réservation conseillée au 06 08 89 21 03).
Buvette et vente de petite restauration sur place.