Concert, Exposition

Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité !

Le Secours Populaire français c’est 80 années à mettre en oeuvre des actions de solidarité, en France et dans le monde.
Le comité de Romans-Bourg de Péage fête cet anniversaire avec diverses animations suivies d’un concert de Théo Didier à 20 heures.

Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité !
Le 08/11/2025 10:30

2 Av. ville de Mindelheim 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 75 72 13 53

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Au programme :

A partir de 10h30 : Exposition sur 80 ans de solidarité – Vernissage à 11h30.
12h30 : Apéritif de la solidarité
A partir de 14h30 : Animations musicales pour petits et grands avec « DES BALLES, TON CIRQUE » + animations musicales pour les enfants avec Jacou Lélé
20h00 : Concert des 80 ans avec en 1ère partie DELACROIX suivie de la deuxième partie avec l’ensemble THEO DIDIER et le Roulotte Orchestra (réservation conseillée au 06 08 89 21 03).

Buvette et vente de petite restauration sur place.