Le songe d’une nuit d’Ã©tÃ©

Mise en scène et réécriture : Alberto Nason Lumière : Antoine Fouqueau Costume : Caroline Dumoutier

Deux mondes se croisent dans ce chef d’oeuvre shakespearien rempli de poésie et d’humour :

le monde des nobles et des paysans, qu’on appelle le monde réel

le monde magique, peuplé d’elfes et de fées

Normalement, quand chacun reste chez soi, dans son monde, tout se passe bien ; seulement voilà : ici les êtres féériques vont se mêler des affaires humaines et malgré toutes leurs bonnes intentions c’est la pagaille ! Et si à cela on ajoute le monde de la Commedia dell’Arte…je ne vous dis même pas !

Mais, bon, comme dit l’auteur (mais dans une autre pièce) : tout est bien qui finit bien.