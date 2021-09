Le tango des étoiles errantes

La grande saga du tango yiddish, chantée, dansée et jouée par deux personnages : le Tango et le Musicien.

Une chanteuse de tango, un musicien comédien à la contrebase et au bandonéon : une histoire qui nous entraine des débuts du tango à sa rencontre avec les villages juifs des pays de l’Est (shtetl), à son enfermement dans les ghettos, à sa survie aux camps de la mort, à son immigration en Amérique et à ses heures de gloire et de détresse en Amérique du Sud. La grande saga du tango yiddish sera chantée, dansée et jouée par nos deux personnages : le Tango et le Musicien.

la rencontre surprenante et peu connue du tango et des sonorités de la langue et de l’âme du yiddish nous invite à retracer ces chemins de l’art qui ont croisé, se sont nourris parfois dans le sang et les larmes, de la grande Histoire du XXème siècle.