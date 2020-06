Le « tout » P’tit Marché de Menglon

Dans la lignée de ce que notre village a pu connaître en matière d’offres économiques locales, » Le P’tit Marché de Menglon » s’engage en offrant un choix de produits locaux de producteurs paysans, maraîchers et boulangers, au plus près de notre village

Comme le Vin Nouveau, le P’tit Marché 2020 vous propose, cet été, une nouvelle cuvée. Un été un peu spécial…? Une organisation différente et adaptée aux circonstances ! Le « tout » P’tit Marché du lundi sera un marché alimentaire simplement.

Nous tenons donc à exprimer tous nos regrets aux musiciens et exposants que nous n’avons pu inviter.

Au « tout » P’tit Marché de Menglon, vous aurez le plaisir de retrouver nos amis maraîchers et producteurs locaux en viande ovine, poulets, oeufs, charcuterie, fromage. Vous pourrez aussi acheter pain, tisane, miel, confiture, farine, moutarde, huile de noix, … Et enfin limonade et bière en bouteilles à emporter.

On ne pourra pas déguster et boire sur place, mais on pourra goûter à une ambiance conviviale !

Nous vous donnons rendez-vous :

? les lundis du 6 juillet au 24 août inclus,

? de 18h à 20h,

? sur l’esplanade de la salle polyvalente de Menglon, (ancienne église).

Pour ceux qui doivent venir en voiture, il est possible de se garer dans le centre du village et suivre le fléchage jusqu’au marché un peu plus haut.

Nous vous attendons nombreux, fidèles et nouveaux venus.

A bientôt !