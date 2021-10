Le tout ptit salon : rencontres et dédicaces

On est vraiment gâtés ! La Médiathèque du Pays de Bourdeaux vous invite à découvrir la

richesse de l’illustration jeunesse à travers deux expos, à découvrir du 20 octobre au 27

novembre 2021 aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Le samedi 20 novembre, de 10h à 12h le » tout ptit salon » vous propose un moment

privilégié de rencontres et dédicaces avec plusieurs auteurs-illustrateurs incontournables.

C’est le moment de se faire dédicacer son album favori, d’offrir un joli cadeau de Noël

personnalisé, et de discuter de leur travail avec les artistes !