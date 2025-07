le Train de la Liberté pour tous

le départ est de Dieulefit mais le groupe se constitue au fur et à mesure des étapes et des moyens de transport qui se présentent… bus, bus,… puis train, à qui peut-on faire confiance ? on cherche le chemin d’un refuge à l’autre : on quitte le Pays de Dieulefit pour rejoindre le plateau de Haute Loire. Le parcours est à étape, selon les indications fournies par les « résistants »… La journée en immersion reste en autonomie selon les préférences de chacun. Elle comprend un parcours dans la ville, la visite du Lieu de Mémoire et surtout, une partie du trajet en autorail d’époque…. Et on rentre sain et sauf !