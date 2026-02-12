La conférence présentera l’histoire passionnante de la découverte du tombeau de Toutankhamon et présentera les objets extraordinaires de ce l’on appelle désormais : le Trésor de Toutankhamon.
Le trésor de Toutankhamon
1922. L’une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps va bouleverser les connaissances de l’égyptologie…La conférence présentera l’histoire de cette découverte et le trésor fabuleux de Toutankhamon. Conférence avec diaporama.
Le 23/02/2026 18:30 Informations complémentaires
Rue sous les Remparts 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71
Payant