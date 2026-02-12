Le trésor de Toutankhamon

1922. L’une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps va bouleverser les connaissances de l’égyptologie…La conférence présentera l’histoire de cette découverte et le trésor fabuleux de Toutankhamon. Conférence avec diaporama.

Le trésor de Toutankhamon
Le 23/02/2026 18:30

Rue sous les Remparts 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71

Contacter par mail
Payant

La conférence présentera l’histoire passionnante de la découverte du tombeau de Toutankhamon et présentera les objets extraordinaires de ce l’on appelle désormais : le Trésor de Toutankhamon.