Théâtre

Le Triomphe de l’Enclume – Théâtre de la Ville

Luc Chareyron: l’expérience comique

Le Triomphe de l’Enclume – Théâtre de la Ville
Le 02/10/2026 20:30

Place de la Liberté 26000 Valence Tél. 04 75 86 14 50

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La Gravité ! Voici un sujet des plus enjoués !!!
Pourquoi ça tombe ? Luc Chareyron apporte ses réponses. Entre science, poésie et burlesque, on pourra s’élever vers des réflexions existentielles, graves et désopilantes. Un presque classique original et déjà très remarqué avec plus de 800 représentations au compteur.