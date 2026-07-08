La Gravité ! Voici un sujet des plus enjoués !!!
Pourquoi ça tombe ? Luc Chareyron apporte ses réponses. Entre science, poésie et burlesque, on pourra s’élever vers des réflexions existentielles, graves et désopilantes. Un presque classique original et déjà très remarqué avec plus de 800 représentations au compteur.
Le Triomphe de l’Enclume – Théâtre de la Ville
Luc Chareyron: l’expérience comique
Place de la Liberté 26000 Valence Tél. 04 75 86 14 50
La Gravité ! Voici un sujet des plus enjoués !!!