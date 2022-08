Le Valpiniste (Festival Les Petits Pestacles) – séance après midi

Monsieur Bû, personnage hors du temps, jouant de notre complicité et d’une grande simplicité, nous entraine dans son univers burlesque et décalé, reflet malgré lui de nos vies ondulées. A l’origine, une envie, raconter l’histoire de Mémé, et par son interface rendre hommage à tous nos ainés.

Ce conte philoso-cirque nous entraine sur le sentier de la dent des anciens jusqu’au sommet du Mont Jura et bien plus haut encore.