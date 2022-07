« Le valpiniste » – Les petits pestacles pour enfants

Cirque burlesque poétique et décalé, « Le valpiniste » est un spectacle tout public interprété par la compagnie Monsieur Bû dans le cadre du festival Les Petits Pestacles.

Monsieur Bû, personnage hors du temps, jouant de notre complicité et d’une grande simplicité, nous entraine dans son univers burlesque et décalé, reflet malgré lui de nos vies ondulées. A l’origine, une envie, raconter l’histoire de Mémé, et par son interface rendre hommage à tous nos ainés.