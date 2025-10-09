Thème : sens de la vie, sagesse.
Un vieil arbre abrite de milliers d’oiseaux. Un grand oiseau blanc plane au dessus de la forêt. Va t il pouvoir trouver le sens de la vie ?
Une vieille femme au seau percé. Mais pourquoi s’obstine t elle à l’utiliser ?
Un roi qui a peur de la vieillesse…Quelle est cette grand mère qui va sauver son royaume ?
Le vieil arbre et autres contes d’Asie en musique
Contes musicaux asiatiques seront au rendez-vous de cette fin de journée.
Conteuse : Lise More
Narration : Lise Moré Chevalier
Guitare : Agnès Ageron
Flûte : Anne Marie Bonhomme
8 rue Bonnevaux 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 80 88 18 00
