Le zèbre sous les platanes

Vendredi 07 Août

SYLVAIN RIFFLET

» TROUBADOURS » SOLO

Le saxophoniste Sylvain Rifflet, un des musiciens les plus brillants

de sa génération, seul en scène. Sur un répertoire autour des

premiers poèmes musicaux de l’amour et de quelques standards

de jazz, il confronte le merveilleux son feutré et aérien de son

saxophone au soufflet d’une shruti box, fascinant instrument indien

qui rappelle le bourdon des troubadours.

Sylvain Rifflet (saxophone, clarinette, shruti box).

YOU

La batteuse native de La Réunion, Héloise Divilly, nous présente

YOU. Un projet dans lequel des folksongs débordent comme un

volcan, avec chaleur, lumière et étincelles. Et toujours le chant

puissant, envoûtant et parfois incantatoire de la suédoise Isabel

Sörling. » You est un de ces groupes qu’il faut absolument voir sur

scène, pour l’énergie déployée « . F. Barriaux, Citizen Jazz.

Isabel Sörling (voix), Guilaume Magne (guitare), Heloïse Divilly (batterie).

Samedi 08 Août

JUNKYARD CREW

Inspiré par les musiques de la Nouvelle Orléans (fanfares, soul,

blues, hip hop), Junkyard Crew est un duo tout droit sorti de la

casse. Ferrailles, bidons et percussions en tous genres côtoient

guitares et sousaphone. Le répertoire est original, entre blues

bricolo et hip-hop agricole – Junkyard Crew c’est la casse

américaine ! Jubilatoire !

Manouche Fournier alias Nouchmix (grosse caisse, guitare(s), chant), Jean Crozat

alias Croznight (sousaphone, caisse claire, charleston, percussions, choeurs).

BANAN’N JUG

4 chanteuses aux voix harmonisées ; un répertoire qui dépoussière

de vieux morceaux, souvent oubliés, les tord, les malmène, pour

en extraire l’essence et se les approprier, pour mieux nous les

restituer. Les morceaux s’enchaînent comme de petits voyages à

4 voix : Jamaïque, Bahamas, Haïti, Hawaii sont autant d’horizons

explorés… Une musique populaire, joyeuse et spontanée !

Laure Colson (banjo, chant), Marine Fourest (contrebasse, chant), Caroline Sentis

(chant, kazoo), Natacha Ghaddar (washboard).

Dimanche 09 Août

CASCINO TRIO

» FROM THE INSIDE OUT »

Le trio marseillais nous invite à partager sa route imaginaire,

sans frontière, entre mélodies raffinées, improvisations

explosives et sonorités inédites. Un jazz métissé de rythmes et

de résonances méditerranéens, latins et africains, où la transe et

la mélodie sont là, côte à côte entre mélancolie et sourire, entre

gravité et exubérance.

Patrick Cascino (piano), Charly Tomas (contrebasse), Luca Scalambrino (batterie).

MATTHIEU CHAZARENC 4TET

» CANTO »

Après une carrière enviable de sideman aux côtés des plus

grands jazzmen, c’est en leader que Matthieu Chazarenc nous

présente » Canto » : un répertoire de compositions originales où

s’exprime son amour de la mélodie et de la chanson. Une balade

autour de l’accordéon et du bugle et un hommage aux musiques

du monde qui l’ont bercé et construit.

Matthieu Chazarenc (batterie et compositions), Christophe Wallemme

(contrebasse), Sylvain Gontard (bugle), Laurent Derache (accordéon).