« ça vous gratouille ou ça vous chatouille? ». Le thème de ce 8 sera donc autour de tous les mots de la médecine, de la santé et autres maux.

Et pour arroser l’été ou, comme l’été est arrosé nous allons nous offrir un 8 un peu différent. Vos lectures, et quelques surprises… Je ne vous en dis pas plus. Quel suspens!

Ouvertures des portes à 19 h pour se restaurer un peu et lectures à partir de 20 h. Rien ne change, tout s’invente.