Lecture chantée : Rose(s) C’est la vie

Les amoureux se les offrent en bouquet

Les artistes la célèbrent

Partout on vante ses charmes, ses couleurs et ses senteurs.

Gracieuse, kitsch, rationnelle, romantique, épanouie, en bouton, en vers ou en chanson…

La rose, vous l’aimez comment ?

Pour cette soirée exceptionnelle, nous vous proposons une promenade entre chansons, poèmes et extraits littéraires pour mettre à l’honneur tous les éclats de la reine des fleurs.

Chansons et textes de Anne Sylvestre, Marceline Desbordes-Valmor, Françoise Hardy, Guy De Maupassant, Gilbert Bécaud, Véronique Pestel, Edith Piaf, Antoine de St Exupéry, Annie Cordy, Nizar Qabbani, Lucienne Delyle, Pierre Ronsard, Christophe Maé, Eric Guilleton, Lilas Dudouet, Thomas Fersen,…

Création sur mesure de Carton Compagnie pour le Palais idéal en écho aux expositions Le Sphinx et la Rose et Le Parfum des absents

Interprétée par Marion Dudouet, Brice Dudouet, Zineb Sahraoui-Henry, Luc Chareyron, Annabelle Luis et Lilas Dudouet

Mise en lumière par Lionel Henry

Durée : environ 1h20