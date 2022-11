Lecture – Cie Arnica – Notre Vallée

Venez assister à une lecture du texte du spectacle en création Notre vallée où habitants, humains comme non-humains de la campagne française, prennent la parole grâce à l’écriture de Julie Aminthe, de l’agriculteur au brin d’herbe, en passant par la rivière.

Lecture proposée par l’association Biovalée

L’association Biovallée a pour vocation d’impulser, soutenir et valoriser les initiatives locales au service de la transition écologique et sociale, par tous et pour tous, de la vallée de la Drôme et du Diois. À l’occasion de ses 10 ans, elle vous convie à la lecture de Notre vallée, suivie d’un temps d’échange.