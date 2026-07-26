Spectacle

Lecture de poésie- Karl Abrousse

Lecture poétique de poèmes réunionnais de Karl Abrousse.
Poèmes lus par Brigitte Couston, Muriel Laval, Jean-Pierre Yvars

Lecture de poésie- Karl Abrousse
Le 31/07/2026 20:00
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