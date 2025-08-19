Spectacle

Lecture de textes et poèmes

« Bees on the Banquise » ce sont des lectures de textes et poèmes avec un touche de basse.

Le 23/08/2025 18:00

13 rue du Bourg 26470 La Motte-Chalancon Tél. 06 70 56 69 28

Gratuit pour les visiteurs