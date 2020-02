Lecture-dédicace: Rêve d’un fou

Lorsque l’on découvre le Palais idéal du facteur Cheval, on encaisse d’abord un sacré choc, et on sait qu’après rien ne sera plus jamais pareil. […] Ferdinand Cheval a réussi à atteindre l’inaccessible étoile. Parce qu’il y a cru.

-extrait Le rêve d’un fou-

Récit coup de coeur, à mi-chemin entre la réalité et la fiction.

Après le commissaire Léon, Mémé Cornemuse et autre Elvis Cadillac, le Facteur Cheval devient un nouveau héros sous la plume de Nadine Monfils.

Nadine Monfils est écrivaine et réalisatrice belge, vivant entre Montmartre et la Normandie. Auteur d’une quarantaine de romans, ses polars aux accents ubuesques lui ont valu de recevoir le prix de la Griffe Noire pour l’ensemble de son oeuvre.

Le rêve d’un fou paru chez Fleuve Éditions est disponible en librairie et dans la boutique du Palais idéal.