Lecture en duo : Charles Aubert et Joseph Incardona

Joseph Incardona est écrivain, scénariste, metteur en scène et réalisateur. Il est Suisse d’origine italienne, auteur d’une douzaine de romans, dont plusieurs ont été primés, le Grand prix de littérature policière pour « Derrière les panneaux il y a des hommes » (2015), le Prix du polar romand avec « Chaleur » (2017), Une Saison en enfance, remporte le Prix du Roman des Romands 2018… Malgré la gravité des thèmes traités, ses oeuvres se distinguent par leur ton décalé, alliant lucidité, humour et pudeur. À ce jour, ses écrits comptent des romans où ses personnages sont en bute aux caprices de leur destin en mouvement. Son autre volet comporte une trilogie plus personnelle, dans laquelle on suit les péripéties d’un alter ego de l’auteur, André Pastrella. Ces romans, bien que parfois largement autobiographiques, n’en restent pas moins des fictions où il est inutile de vouloir démêler le vrai du faux. Joseph Incardona est traduit dans une dizaine de langues.

Charles Aubert, était responsable d’agence dans les assurances professionnelles, puis directeur commercial d’une société d’assurances jusqu’en 2012. À la faveur d’un plan social, il décide de quitter la ville et s’installe au sud de Montpellier, avec femme et enfants. Il choisit une cabane au bord de l’étang des Moures. En 2012, il crée le Canotage, un atelier de fabrication de bracelets pour montres.

Charles Aubert est auteur d’un premier roman, « Bleu Calypso », publié aux éditions Slatkine & co en janvier 2019 et signe ici, avec « Rouge Tango », son 2ème roman.