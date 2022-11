Lecture musicale, danse : Vers la violence

Cette question, au coeur du dernier roman de Blandine Rinkel – Vers la violence (ed. Fayard, 2022), sur la relation ambivalente entre une fille et son père – est le point de départ de cette soirée, imaginée comme une rencontre fauve. Celle de trois artistes (La Féline, Blandine Rinkel et Clément Gyselinck) et celle de trois médiums (la musique, la littérature et la danse). En laissant voix, corps et regards s’entrelacer, on cherchera dans la nuit à éprouver la « sensation du couteau », celle qui, entre abandon et prise de risque, nous fait nous sentir un peu plus que vivant.

Texte et lecture: Blandine Rinkel

Musique: La Féline

Danse: Clément Gyselinck