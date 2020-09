Une lecture musicale « on the road » sous le signe du voyage avec récits, images et lectures.

Mêlant anecdotes et récits de voyage, images, musiques et lectures incarnées, Sylvain Prudhomme et Les Arts Oseurs proposent aux spectateurs de plonger dans l’ambiance america- no-mexicaine d’aujourd’hui. Ils livrent ainsi une autre réalité de la frontière, bien plus ouverte qu’on ne le croit et des témoignages touchants, authentiques, célébrant la vie.

Au fil de ce voyage théâtral, porté par l’univers musical de Renaud Grémillon, se dévoilent peu à peu chacun des conducteurs rencontrés tout au long de ce périple.

Tout public, durée 1h30