Lecture musicale

Nous vous invitons à la GUINGUETTE de BEAUVOISIN , le lieu se prête à l’écoute, non loin des arbres et des oiseaux.

Nous vous proposons d’ apporter votre transat ou chaise longue, une petite laine pour la soirée et un plat et une boisson à partager à l’entracte.

Entracte vers 19h30

FILS du FEU de Guy Bolet: Six lectrices et un musicien au clavier.

» Nés sous les feux d’une forge où leur père bat le fer, ils étaient Fils du Feu, destinés à briller. » Dans une langue stupéfiante de justesse et de beauté, Guy Bolet signe un premier roman puissant ..

Depuis plusieurs années, la Cie des Chantiers Funambules propose des lectures intégrales d’oeuvres très diverses dans notre commune de BEAUVOISIN.