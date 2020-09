Une performance-lecture du poète Cédric Lerible riche en sens et en émotions.

Cédric Lerible prend place sur la place pour une lecture-performance dont il a le secret, engagé en corps et en voix dans l’espace, vivant et à voix haute. C’est une lecture en actes à laquelle il nous invite à travers sa poésie, riche de sens et de contre-sens.