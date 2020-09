Lecture : poésie contemporaine

Une lecture de poésie en binôme avec Lucie Taïeb et Cédric Lerible, deux poètes singuliers et sensibles à la plume contemporaine.

Lucie Taïeb porte en elle une voix aussi douce que déroutante, une voix singulière qui traverse la poésie, le récit d’anticipation où le passé et le futur révèlent notre présent. C’est une voix vers l’ailleurs, qui s’échappe et prépare notre évasion, loin des attentes et des normes.

Cédric Lerible est un poète sans filet. Lecture, performance ou pseudo-conférence décalée, il tourne autour des formes et se place rarement où on l’attend. Il aime amener ceux qui le lisent ou l’écoutent dans de drôles de directions par des chemins de traverse ou des raccourcis im- probables.