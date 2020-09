Lecture rencontre : autour du théâtre

Depuis son tout premier texte, Claire Rengade, se pose la question du théâtre : qui regarde ? pourquoi être vu ? comment les spectateurs sont-ils devenus acteurs ?

L’autrice donnera à entendre des extraits de trois de ses textes : « C’est comme Flash Gordon au début », « Je me fais peur rien que de parler de moi », « Et insubmersible dans la seconde qui suit »

Claire Rengade : » Le théâtre, c’est de l’écriture vivante, il faut que ça fasse image, que ça s’incarne… et en bouche le théâtre doit sonner. » Un texte à trous, une collec- tion d’images, un jeu où on cherche la carte au trésor sans savoir où se termine le chemin… On est tour à tour poisson ou acrobate, jusqu’à l’accident qui nous renvoie à notre condition d’être de chair et d’os. À moins qu’on ne soit une sorte de super-héros…