Frédéric Richaud directeur du Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse propose une rencontre intime avec la langue, les émotions et l’univers d’un auteur profondément ancré dans notre mémoire collective.
Ce moment de lecture est conçu comme une parenthèse conviviale et inspirante, accessible à tous les publics.
Lecture repas autour de l’oeuvre de M.Pagnol
Lecture vivante de la Gloire de mon père et Du Château de ma mère, venez redécouvrir la Provence d’antan, celle des collines
ensoleillées, des souvenirs d’enfance et de l’amour filial. Dans le cadre de « l’Année Pagnol ». A PARTIR DE 10 ANS
1 place de la fontaine 26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes Tél. 04 75 27 98 27
