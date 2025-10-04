Spectacle

Lecture spectacle de contes revisités

Les Hauts Parleurs Cie
Interprétation en alternance Nicoletta Estevan Kaci, Elsa Kmiec, Sarah Nedjoum

Le 18/10/2025 16:00

Rue Canta Bise Le village 26230 Roussas Tél. 06 23 24 02 93

Redécouvrez l’histoire du Petit Poucet et du Petit Chaperon Rouge ou celle de Pinocchio. Ces versions décalées, facétieuses et vitaminées ont été conçues pour transmettre aux enfants le goût du conte et de la lecture à voix haute.

À partir de 6 ans