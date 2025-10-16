Lecture spectacle : « Vilar, notes de service » avec François Duval

« Dès le début du festival d’Avignon en 1947, et plus tard au Théâtre National Populaire, Jean Vilar lui-même utilise le tableau de service comme un instrument de liaison, véritable moteur de l’entreprise. Ces feuillets, percés de trous d’épingles ou de punaises aux quatre coins, portent toute l’émotion, les joies, les colères, les lassitudes et les enthousiasmes d’une équipe d’hommes et de femmes partageant une aventure exceptionnelle. Ils portent témoignage d’une conscience et d’une éthique inséparables du travail artistique ; d’une pratique qui impose devoirs et responsabilités.

(…) Ces pages, rédigées dans le feu de l’action, concises, rapides, drues sont les jalons d’une marche en avant inéluctable, d’un entraînement à l’action sans relâche. La vivacité du style, la manière percutante, la lucidité ne laissent aucune place aux incertitudes, à la bienheureuse paresse ou à la confusion souriante dans laquelle Jean Vilar se plaît parfois. » Melly Puaux

« On imagine difficilement des notes de services transformées en objet théâtral, sauf quand elles ont été rédigées par Jean Vilar et qu’elles sont restituées par François Duval.

Via François Duval, on a l’impression d’assister aux répétitions du » Cid « , de » Mère courage « , de » Macbeth » et d’ » Arturo Ui « , avec toujours ce souci de toucher le public le plus large, car » le théâtre n’est pas pour une classe mais pour tous « . A entendre Vilar, on se dit que l’on avance parfois à reculons. Heureusement qu’il est des hommes comme François Duval pour entretenir la flamme et souffler sur les braises. » BLOG DE MARIANNE

» François Duval et Laurent Bouvier ont réalisé un montage très intelligent, qui évoque les grands moments de l’histoire de la troupe, de Suresnes à Avignon, qui ressuscite les ombres illustres, de Philipe à Casarès, et qui surtout dessine un étonnant portrait de Vilar : Vilar en situation, Vilar directeur, animateur, lecteur, régisseur, intendant, Vilar père du régiment, Vilar sur le front des troupes, Vilar à l’assaut. » PHILIPPE TESSON. LE FIGARO MAGAZINE