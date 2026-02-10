Cette création donne voix aux combats de Gisèle Halimi et plonge le public au coeur de luttes qui ont profondément marqué le droit, la justice et la place des femmes dans notre société.
Spectacle
Lecture théâtrale et musicale » Gisèle Halimi, l’avocate insoumise «
La première est la lecture théâtrale et musicale » Gisèle Halimi, l’avocate insoumise « , proposée par la Cie Novecento, en partenariat avec l’Association Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 06/03/2026 19:00 Informations complémentaires
95 avenue de la Liberation 26000 Valence Tél. 09 64 04 85 67
Payant