Lecture théâtrale – Le Corps des Vieux – Cie La Lézarde

Littérature, documentaire et témoignage tout à la fois, Le corps des Vieux nous emmène au coeur d’une expérience de travail bouleversante. Une aide à domicile nous livre une réflexion profonde et tendre sur ce que signifie prendre soin des personnes âgées.

Entre la poésie du réel et le théâtre narratif, l’écriture épurée, crue et sensible d’Anooradha Rughoonundun saisit au plus proche des réalités taboues et des sensations indicibles.

Suivie d’une discussion.