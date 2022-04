Lecture théâtralisée de la pièce « Nous qui sommes cent »

NOUS QUI SOMMES CENT est une comédie dramatique.

De nos jours, à Stockholm, la même femme à trois âges différents invente et réinvente sa vie depuis le début. A chaque âge ses aspirations. Et si on était pilote de bonbons ? Si on décidait de changer le monde et d’éradiquer les injustices ? Et si on se mariait et si on avait des enfants ? Si on était libre ? Si on regrettait ? Et si on disait qu’on était heureuse ? On a tout à refaire mais quelles sont les bonnes décisions ? Difficile de se mettre d’accord à trois ou bien à cent ! Alors parfois, quand la vie a vraiment dérapé ou carrément été down, parfois, ce serait bien que ça finisse…

Avec son écriture moderne, énergique et touchante, Jonas Hassen Khemiri met en évidence les contradictions, les illusions, les rêves d’une vie.

Mise en scène Edouard Martini

Avec Amandine Desbarbieux, Lydia Héritier et Isabelle Solère

Production INDICE 2 CIE

https://indice2.fr/nous-qui-sommes-cent

Traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy. Texte publié aux éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur.