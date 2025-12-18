Lecture théâtralisée : « Jofroi » de Marcel Pagnol

Le vieux Jofroi finit par vendre son verger à Fonse, mais quand il découvre que ce dernier a l’intention d’arracher les vieux arbres qu’il a bichonnés toutes ces années, il ne le supporte pas. Il tente alors de faire croire à tout le village qu’il veut se supprimer, espérant que Fonse, qui ne demande qu’à cultiver sa nouvelle parcelle, se sente responsable et abandonne son projet d’abattage…
TOUT PUBLIC
Mise en scène Loïc Krzyzaaniak
Avec les comédiens du Théâtre du Rond Point de Valréas : Dominique Bornes, Sabine Cossin, Loïc Krzyzaniak, Micheline Michaud, Jean-Luc Philibert, Thierry Ponthieux, Bryce Quétel, Mélanie Robert, Julie Rondot.