Baptiste Relat
Comédien formé au Conservatoire de Tours puis à l’École de la Comédie de Saint-Étienne, Baptiste se produit depuis 2009 dans des oeuvres classiques et contemporaines sous la direction de nombreux metteurs en scène. Il interprète des rôles marquants chez Hugo, Molière, Shakespeare ou encore Giono. Également metteur en scène, il adapte Ovide, Dostoïevski, Gombrowicz et Hanokh Levin, et collabore régulièrement à des projets de direction d’acteur. Sa passion pour l’oeuvre de Jean Giono l’amène à en créer plusieurs adaptations scéniques. Il joue actuellement dans Mélankolikea, une mise en scène de Maianne Barthès et a récemment participé au Conte d’hiver à Bussang, mis en scène par Julie Delille.
Lectures en amont des Cafés Littéraires de Montélimar
Baptiste Relat, comédien offrira au public de la Médiathèque une lecture des extraits de textes des auteurs invités aux 30ème cafés littéraires de Montélimar.
Réservation conseillée par mail mediatheque@dieulefit.fr ou au 04 69 26 02 54
