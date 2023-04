Lectures parfumées & atelier olfactif avec Céline Wneczak

Intimement liées à nos émotions et à notre mémoire, les odeurs nous parlent et nous rappellent des souvenirs.

Pourquoi ne nous apprend-on pas à sentir alors qu’on nous enseigne l’écriture, la lecture et la musique ?

Après quelques lectures par les bibliothécaires, Céline Wneczak vous proposera donc un voyage olfactif à travers les essences d’arbres et de fleurs. Elle vous fera plonger dans l’univers des senteurs de manière poétique et ludique en exerçant votre odorat.

Duo parents-enfants.

Sur inscription dès le 21 mars.