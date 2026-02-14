De nos jours où l’on communique à toute allure, d’un simple clic, prenons le temps de relire des lettres d’un autre temps, pas si lointain.
» Au pied de la lettre » vous fera découvrir – ou redécouvrir- des correspondances réelles entre des célébrités ou des inconnus mais aussi des correspondances fictives extraites de pièces de théâtre, de films ou de chansons…tout cela dans un florilège d’émotions.
Au programme : Sand, Pagnol, Desproges, Rostand, Gainsbourg, Mme de Sévigné, Ernestine Chasseboeuf…
Lectures théâtralisées : « Au Pied de la Lettre »
Lectures théâtralisées sur le thème de la correspondance.
