L’éducation des enfants pauvres à Lyon aux XVIIème et XVIIIème siècles – UPVH

L’image de l’éducation sous l’Ancien Régime est celle d’une éducation exclusivement cantonnée à la sphère des élites. Pourtant, dans la pratique, on a affaire à la mise en place au sein des villes, dès la fin du XVI°siècle, de petites écoles à destination des enfants pauvres, filles et garçons. A Lyon, un véritable réseau scolaire se met en place dès 1667.

Cette conférence portera sur le fonctionnement des écoles, mais également sur les élèves et les enseignants, ainsi que sur les pratiques pédagogiques mises en place dans les classes lyonnaises, de la deuxième moitié du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle.

