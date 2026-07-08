La Pifométrie ? C’est tout simplement la science du pifomètre.
Luc Chareyron, poète de l’approximatif, diplômé de l’École Nationale des Ingénieurs en Pifométrie de Dijon, nous embarque dans un univers surréaliste de poésie et d’humour décalé.
Selon nos plus récentes estimations, un spectateur ayant vu Éloge de la Pifométrie éprouvera une irrépressible envie d’y retourner entre 25 et 73 fois – avec une marge d’erreur hautement pifométrique
L’Eloge de la Pifométrie – Théâtre de la Ville
Luc Chareyron: l’expérience comique
Place de la Liberté 26000 Valence Tél. 04 75 86 14 50
La Pifométrie ? C’est tout simplement la science du pifomètre.