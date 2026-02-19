Jean-Louis Gonfalone, raconteur, ukulélé, compositions et Clôde Seychal, chant, objets sonores, concertina, accordéon et compositions proposent un spectacle très musical, dans lequel les textes, poésies ou véritables histoires en prose, sont contés dans un profond respect de l’écriture du poète.
Jean-Louis, lorsqu’il n’avait que 18 ans, a eu l’immense chance et le privilège de rencontrer la femme de Paul Fort, Germaine D’Orfer, qui lui a demandé de l’ accompagner lors de conférences qu’elle donnait sur son « Prince des Poètes », à Paris et dans la Région Île de France.
Cette aventure a duré dix années.
L’enchanteur
Un spectacle très musical, autour de textes de l’oeuvre fantasque et singulière du poète Paul Fort : avec Jean-Louis Gonfalone et Clôde Seychal.
Salle des fêtes 26790 Tulette Tél. 07 52 04 07 47
