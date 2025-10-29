Cinéma, Concert

Dans le cadre du Mois du film documentaire
Public ado-adulte

L’énergie positive des Dieux
Le 08/11/2025 15:30

9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons Tél. 04 75 26 48 26

Gratuit pour les visiteurs

Astéréotypie est un groupe de rock post-punk né dans un institut Médico-éducatif. Il dévoile sur scène un univers détonnant, encouragé par Christophe, un éducateur aussi passionné d’art brut que de pédagogie.
Venez avec vos instruments : Boeuf à l’issue de la projection !