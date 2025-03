LePlan Rocks : 5ème édition

Début juillet, le vignoble LePlan-Vermeersch se transforme en un véritable temple du rock avec LePlan ROCKS ! Un festival où musique et vin se rencontrent dans une ambiance électrique et conviviale.

Situé au coeur de la vallée du Rhône, nous ouvrons nos portes aux amateurs de rock (mais pas seulement) et de bons crus pour une expérience immersive inédite. Pendant trois jours, une programmation explosive mêlant trois jours de musique vous fera vibrer dans un cadre exceptionnel, entre rangs de vignes et ciel étoilé.

Au-delà des concerts, LePlan ROCKS, c’est aussi une célébration du terroir avec des dégustations de vins et une invitation au voyage avec nos bières Belges. Il y a des food-trucks gourmands et une atmosphère chaleureuse où passionnés de musique et d’oenologie se retrouvent pour partager des moments inoubliables.

Préparez-vous à un festival où le rock coule à flots autant que le vin ! Marquez vos agendas dès maintenant et rejoignez-nous pour trois jours de pur plaisir musical et sensoriel.