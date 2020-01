Les 18èmes Rencontres de Die et de la Biovallée « S’entraider… Coopérer, ici et ailleurs « 

9h30 à 18h exPositions de Low tech

Découvrir comment marchent les Low-Tech, des techniques issues de

matériaux recyclés ou de la nature et peu gourmandes en énergie respectant

l’environnement.

Maryline Chasles, Rémi Richard, Quentin Mateus et Barnabé Chaillot ?Eurre caMPus biovaLLée écosite du vaL-de-dRôMe

10h à 12h30 tabLe-Ronde La technoLogie est-eLLe La soLution ?

Les low-tech ou basse technologie sont des techniques simples,

économiques et populaires. Pouvons-nous compter sur elles pour apporter

des solutions à nos problèmes climatiques et environnementaux ?

Caroline Mini de » la Fabrique de l’Industrie » et Franck Aggeri,

professeur à Mines Paris Tech. Animation Laurie Debove, journaliste

?Eurre Les Locaux de La société » LabeL éneRgie »

13h30 à 18h Les aides FinancièRes à La tRansition

Stand d’information sur les nouvelles aides financières à la rénovation et au

chauffage au bois.

Yann Perez, Conseiller énergie – référent copropriétés, ADIL Information

Energie – EIE pour le Nord de la Drôme

14h30 à 17h vivRe Mieux avec Les Low tech

Témoignages de leurs réalisations et de leur utilité aujourd’hui et en cas

de » grande dégradation « . Des solutions techniques qui cherchent à être

simples, bien pensées et réparables.

Maryline Chasles, 8FabLab- Vincent Liégey, la Décroissance-

Rémi Richard, Nos pieds sur terre- Quentin Mateus, Low Tech Lab-

Barnabé Chaillot, Aventure éolienne- Animation Laurie Debove,

journaliste