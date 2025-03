Les 2 ans du VEX !

On se retrouve le 4 et 5 avril pour deux jours de fête en entrée libre !

Le vendredi 4 on active les caissons de basses et on obscurcit la salle pour marquer en beauté le retour du VEX CLUB !

Le samedi 5 le thème c’est la fête pour tous.tes encore et encore avec de la musique live, des DJs set et pour finir en apothéose ce week-end qui s’annonce fou, une méga boum organisée par des professionnels de la question, oui, oui !

On a hâte de vous retrouver tous.tes sur le dancefloor pour célébrer avec nous ce deuxième anniversaire !

PROGRAMME

Vendredi – 20h

? FUNKY HARRY – House to Techno

? SUERTE – Fast Techno Drum&Bass

? DIE KLAR – Hard Trance Eurodance

Samedi – 20h

? STILL DIGGIN – Hip-Hop World

? GIUFA – Gypsy Punk

? PALAVAS VEGAS – Mega Boum

? Bières artisanales et locales & more

? Dès 18h : restauration maison