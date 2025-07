Découvrez la toute nouvelle aventure sportive : « Les 2 heures du Bois des Naix » organisée par l’EARG ! Une occasion unique de partager un moment convivial, sportif et respectueux de l’environnement !

Venez relever le défi: en équipe de 2 coureurs, effectuez un maximum de boucle de 2 km en 2 heures, chaque boucle étant effectuée simultanément par les deux participants.

Au programme :

Course en relais avec puces pour un suivi précis.

Podiums pour les meilleures équipes masculines, féminines et mixtes.

Récompenses pour l’association ou l’entreprise la plus représentée.