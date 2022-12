Les 21èmes Rencontres de Die et de la Biovallée

Tous les ans, plusieurs milliers de personnes venant de toute la France et même de l’Europe participent à des tables rondes, films, ateliers, spectacles, sorties nature…et découvrent l’impact de nos modes de vie sur la santé, l’environnement, le Vivant et la société et explorent des alternatives.

Faisons ensemble le choix d’un monde certes plus frugal, mais solidaire.

On retrouve derrière la sobriété solidaire, le refus du gaspillage, la prise de conscience du drame écologique l’envie de ralentir, le besoin de lien social et de partage, le désir de plus de justice sociale, … Le souhait d’aller à contre-courant du rythme de vie imposé par la surconsommation qui nous entraîne dans une course folle, sans prendre le temps de s’arrêter à l’essentiel.