Les 25 ans du centre d’art : hommage à Yvon Morin

L’histoire des 25 ans de ce lieu d’art accueillant d’exceptionnelles expositions, un lieu situé au coeur du village de Poët-Laval: Il fut baptisé centre d’art Yvon Morin, en hommage à son fondateur, amateur d’art avisé et natif de Dieulefit.

En 2020, le centre d’art propose une programmation d’exposition en hommage à Yvon Morin.

Cycle 1 / la passion d’Yvon Morin pour les arts graphiques.

– LES GRANDS ARTISTES COROT, JONGKIND, Odilon REDON, VUILLARD, DUNOYER DE SEGONZAC, Époque moderne, naissance de l’art moderne – un souffle de liberté dans les arts graphiques.

– Artiste émergente PAULE RICHÉ – Époque contemporaine, peintre de l’encre de chine, le mouvement et le paysage – dialogue avec les artistes de l’époque moderne. (du 1 mai au 1 juin)

Cycle 2: La passion d’Yvon Morin pour les arts plastiques

– LES GRANDS ARTISTES JONGKIND, Odilon REDON, VUILLARD, DUNOYER DE SEGONZAC, Époque moderne.Naissance de l’art moderne: un soufle de liberté dans les arts graphiques et plastiques.

– PEINTRES DE L’INTIME ET DU PAYSAGE, Époque contemporaine

artistes peintres rencontrés et aidés par Yvon Morin dans leur carrière artistique.

21 juillet au 29 septembre 2020.