Les 4 saisons de Lundi – Festival Dehors !

Lundi c’est son nom. Lundi sort de sa maison et rencontre les 4 saisons. Vient l’hiver, Lundi est pris dans une tempête de neige. Les flocons tombent. Tout devient blanc. Lundi ? Où est Lundi ?

Avec un univers onirique et attachant, le spectacle nous amène à traverser le temps et à comprendre hier et demain.