L’indétronable 4 saisons de Vivaldi, percutant, vivifiant, pour démarrer la 4e saison culturelle de La Rivier’arts.
avec
Elissa Cassini : violon soliste
Yoann Recoules : Clavecin
Quatuor à Corde issus de l’Orchestre de Chambre de la Drôme
Alcide Menetrier : Violon 1
Laurie Bourgeois : Violon 2
Eva Garnet : Alto
Lucile Arnold : Violoncelle
prix fourchette entre 10EUR et 20EUR – de petit budget à soutien – recommandé 15EUR
Gratuit – de 12 ans
Les « 4 Saisons » de Vivaldi – avec Elissa Cassini
S’il est une oeuvre indémodable et sans cesse renouvellée c’est bien les 4 saisons de Vivaldi. Ce chef d’oeuvre baroque restera à jamais inscrit dans la culture classique comme le modèle de la musique descriptive. Ecoutez, c’est vivifiant!
Place du Général de Gaulle 26400 Crest
