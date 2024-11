Cet événement rassemblera 50 anciens et actuels choristes de la chorale des Deux Rives et de l’ex-Barberolle pour fêter les 50 ans d’une institution qui a marqué la vie culturelle et cultuelle du territoire.

Au programme : rétrospective de chants profanes et sacrés, du Moyen-âge à nos jours, accompagnés par des amis musiciens.