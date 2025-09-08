Rejoignez-nous pour fêter les 6 ans des Zythonautes ! -Concert avec DJ Valentin Walker et le Bonk -Dégustation de bières -Restauration par L’Accueillette

Le samedi 4 octobre, rejoignez-nous pour une soirée inoubliable marquant notre 6? anniversaire !

Au programme :

? 18h : Ouverture avec DJ Valentin Walker aux platines, qui créera une ambiance festive et entraînante avant le grand concert.

? 20h : Concert Le Bonk : BordElectro Brass, faite maison avec des produits frais

Influences balkanique, new orleans & techno des free party

Incapables de s’entendre sur une playlist de soirée, fatigués de se mettre sur la gueule au moment de régler la radio, cinq colocataires aux goûts musicaux très différents décident de créer Le Bonk, pionnier de l’Electro-Brass, bâtard hasardeux issu d’un coït dégénéré entre l’agressivité de la toute-puissante Techno des free party, la virtuosité virile du Balkan kitch, le cri enragé et souffreteux du Jazz New-Orleans et la nonchalance sexuello-sexuelle du groove latino. Cette chimère musicale a pour dessein d’être comprise et aimée systématiquement de l’humanité entière.

Jailli du bouillon populaire des cultures de la rue, émanation de l’internationale des ghettos de la Terre, Le Bonk veut produire un son efficace et explosif sur scène : chaque concert voit le public osciller entre l’émeute et l’orgie, poussant les agents de sécurité à la bavure. Bref, un cocktail Molotov qui n’attend que de taxer un zippo à un pélo pour s’enflammer…

?22h : Clôture avec DJ Valentin Walker

Moments de joie, de découverte et de rencontre, la musique de Valentin Walker emmène le public dans un univers groovy et coloré, aux sonorités multiples et envoûtantes. En invitant à l’escapade sonore, il explore inlassablement les intersections de la house et du hip-hop en passant par la musique afro-latine et le funk.

https://linktr.ee/valentinwalkermusic

?Dégustation de Bières

Comme d’habitude, nous aurons plein de bonnes bières à vous faire découvrir ! Profitez de cette soirée pour goûter nos créations artisanales et savourer des saveurs uniques.

?Restauration par L’Accueillette

La gestion de la nourriture sera assurée par l’association L’Accueillette, avec un menu unique spécialement concocté pour l’occasion.

https://www.laccueillette.org/