Les 6 Heures de Montmeyran 2026

Course é à sur une K, dans un esprit de défi, de stratégie et de convivialité .

Participe à une course é à sur une K.

L’objectif ? , dans un esprit de défi, de stratégie et de convivialité .

‘ :

? 50 EUR / équipe jusqu’au 1er mai 2026.

? 60 EUR / équipe ensuite.

é :

Seront récompensées les 3 meilleures équipes féminines, masculines et mixtes .

pour :

??? À 00, les plus jeunes auront aussi droit à leur moment sportif avec une , organisée après la remise des récompenses de la course adulte. Les inscriptions seront à faire sur place !

é…

.

é pour clôturer cette journée sportive dans la bonne humeur .

é è et viens vivre une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité à Montmeyran .